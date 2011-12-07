В Нижнекамском районе появились новые детские площадки и гидранты

В Нижнекамском районе в рамках программы самообложения был реализован ряд проектов, связанных с улучшением благоустройства в поселениях. Результатами поделился на своей странице в «Инстаграм» заместитель руководителя Нижнекамского района РТ Альфред Нигматзянов.

Так в 22 населенных пунктах был проведен ремонт дорог, еще в 5 поселениях появились новые детские площадки. В районе было установлено 4 новых пожарных гидранта.

На средства населения и республики также были благоустроены 8 кладбищ, отреставрирован мемориал воинам, павшим в годы ВОВ.

Жители Татарстана принимают участие в программе самообложения с 2014 года. К средствам, собранным населением, прибавляется республиканское финансирование: к каждому собранному жителями поселений рублю из бюджета добавляется еще четыре. За шесть лет существования программы из республиканского бюджеты было выделено 5260,5 млн рублей.