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Для поддержки ЖКУ в РТ приняты инвестиционные программы на 3 млрд рублей

Справиться с обновлением и модернизацией предприятия самостоятельно не могут.

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил, что для поддержки ЖКУ в Татарстане приняты инвестиционные программы на 3 млрд рублей.

По словам министра, почти каждое третье предприятие в отрасли ЖКХ является нерентабельным, в связи с чем не может самостоятельно справиться с обновлением и модернизацией. Поэтому власти республики приняли решение создать 14 инвестиционных программ на 2021 год, что по подсчетам составляет почти 3 млрд рублей.

Годом ранее на эти цели уже выделяли более 1,1 млрд рублей. Основную часть средств получил казанский «Водоканал». 

КВ
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