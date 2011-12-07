Минстрой Татарстана успешно принял участие в 6 национальных проектах. Об этом в ходе завершившейся итоговой коллегии Минстроя РТ доложил в своем отчетном докладе глава ведомства Марат Айзатуллин. Он отметил, что в начале весны, в связи с пандемией коронавируса, произошло заметное снижение активности на рынке жилья. Например, количество ипотечных сделок по приобретению жилья в 2020 году уменьшилось сразу на 25%.

Помогло выправить ситуацию введение правительством России льготной ипотеки в 6,5%, а также внедрение сельской ипотеки в 3%. Это позволило населению вновь воспользоваться кредитованием для покупки жилья — размер выданных банками кредитов вырос на треть. А в апреле минувшего года правительством России было найдено решение и другой важной проблемы — участие граждан в долевом строительстве. Согласно новому законодательству, известному как оплата по экскроу-счетам, долевое строительство с привлечением средств граждан, теперь перешло под контроль банков, что прервало череду появления новых обманутых дольщиков. Благодаря этому в Татарстане удалось приступить к завершению строительства 9 самых проблемных домов, а 2 из них уже сданы в эксплуатацию.

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