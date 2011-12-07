За ЖКХ платят вовремя 98% татарстанцев

Оплату коммунальных услуг татарстанцы стараются производить вовремя, в указанные нормативные сроки. Задержки в оплате платежек зафиксированы были лишь в мае и июне прошлого года, когда многие жители Татарстана до этого, в марте и апреле, были вынуждены оставаться дома на самоизоляции и многие из них остались без стабильного источника дохода. Сейчас оплата за услуги ЖКХ стала поступать регулярно, 98% выданных квитанций за оплату жилищно-коммунальных оплачено в срок.

Такие статистические данные привел в своем отчетном докладе на итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ глава этого ведомства Марат Айзатуллин. Он отметил при этом, что 62,4% татарстанцев оплату производят в электронном виде, с помощью соответствующих сервисов.