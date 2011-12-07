Более 330 обращений по клещевым инфекциям поступило на «горячую линию» Роспотребнадзора РТ

Также немало звонков было на тему иммунопрофилактики клещевого вирусного энцефалита и о том, что делать, если извлеченный и привезенный в лабораторию кровосос оказался зараженным.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ напомнили, что 30 территорий республики по-прежнему остаются эндемичными по клещевому энцефалиту, то есть в экосистемах этих районов встречается возбудитель данного заболевания. Это Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, .Набережные Челны и Казань, по иксодовому клещевому боррелиозу – вся территория республики.

Впрочем, случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями в 2020 г. в республике не зарегистрировано. А вот к медикам в этом году уже обратилось за помощью 1207 пострадавших от укусов кровососущего насекомого.