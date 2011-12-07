Минцифры РТ: Татарстанцы не готовы к использованию 5G

Жители Татарстана не готовы к внедрению 5G.Об этом заявили в пресс-службе минцифры РТ.

«Технически Татарстан готов к внедрению сети 5G, но вот сами жители вряд ли готовы к использованию этих ресурсов. У них пока нет возможностей оценить сеть нового поколения: на рынок массово не поступают технические средства с возможностью приема сигнала 5G», — сказали эксперты.

Масштабирование сети 5G на территории республики не планируется в ближайшие два-три года.

Первые тестовые зоны сети 5G в Татарстане были установлены в 2018 году в Иннополисе и зоне КАМАЗ

В минцифры РТ напомнили, что сеть 5G создана в первую очередь для высоких технологий. Существующие пользовательские технические средства пока еще не могут принимать данный сигнал.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане к 4G подключат более 600 соцобъектов