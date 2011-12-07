В Азнакаевском районе РТ отремонтировали дорожный участок

В Азнакаевском районе РТ в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировали дорожный участок протяженностью 1,9 км. Об этом передает пресс-служба исполкома.

В ходе дорожных работ от 15,6 км до 17,5 км на автомобильной дороге «Альметьевск — Азнакаево» — Какре Елга — «Азнакаево-Тумутук — Кук-Тяка» выполнено устройство выравнивающего слоя, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси на двух полосах движения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что до осени в столице Татарстана будет ограничено движение по ул. Овражная