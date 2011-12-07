В Татарстане ожидается поступление почтовых марок и трехрублевых монет, посвященных 100-летию ТАССР

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила о скором поступлении почтовых марок и трехрублевых монет Банка России, посвященных 100-летию ТАССР.

Церемония гашения памятной почтовой марки состоится 27 мая, в день принятия декрета об образовании ТАССР в 1920 году. После этого, по словам Галимовой, марки поступят в продажу в отделения Почты России. Уже выпущено 250 тыс. экземпляров.

Также в этот день планируется презентация серебряных трехрублевых монет, посвящённых 100-летнему юбилею образования республики.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в России появятся серебряные монеты номиналом 3 рубля. С одной стороны монетки будет стандартно отчеканен Государственный герб РФ, на другой – изображение татарстанцев в традиционных костюмах на фоне Казанского кремля.