250 летних веранд кафе, заявивших о желании открыться с 11 июня, проверено в республике специалистами Роспотребназора РТ

— Далее, уже после открытия, было выдано порядка 250 предписаний, все из них устранены, объекты продолжили работу, — отметила сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты регулярно выезжают на проверки летних веранд по республике. Так, за минувшую неделю проведено инспектирование 138 объектов. Нарушений не выявлено, требования соблюдаются, все кафе функционируют.