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В РТ за прошедшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19

В общей сложности в республике насчитывается 5278 случаев заболевания.

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

За минувшие сутки в Татарстане было зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в Татарстане было зарегистрировано 5278 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, в республике на 100 тысяч населения приходится 141,4 заболевших.

КВ
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