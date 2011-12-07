В РТ за прошедшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19

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Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
За минувшие сутки в Татарстане было зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в Татарстане было зарегистрировано 5278 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, в республике на 100 тысяч населения приходится 141,4 заболевших.