В Татарстане 22 июля ожидают грозы и сильный дождь

В Татарстане погода на 22 июля ожидается облачная погода, местами возможны грозы и сильные дожди, сообщил Гидрометцентр РТ.

«Ночью местами кратковременный дождь. Днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град», — сказано в сообщении Гидрометцентра РТ.

Также отмечается усиление ветра до 20 м/с. Днём температура будет держаться на отметке 25 градусов выше нуля. На востоке возможно повышение до 30 градусов. Ночью минимальная температура прогнозируется от +14 градусов.