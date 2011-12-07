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В Татарстане 22 июля ожидают грозы и сильный дождь

Дневная температура будет держаться на отметке в +25.

В Татарстане погода на 22 июля ожидается облачная погода, местами возможны грозы и сильные дожди, сообщил Гидрометцентр РТ.

«Ночью местами кратковременный дождь. Днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град», — сказано в сообщении Гидрометцентра РТ. 

Также отмечается усиление ветра до 20 м/с. Днём температура будет держаться на отметке 25 градусов выше нуля. На востоке возможно повышение до 30 градусов. Ночью минимальная температура прогнозируется от +14 градусов.

КВ
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