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Экономика для людей: В Татарстане за 9 лет создано 1,3 тыс. новых крестьянско-фермерских хозяйств

В Татарстане за девять лет было создано 1381 новое крестьянско-фермерское хозяйство с грантовой поддержкой Минсельхозпрода РТ на сумму 4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров в программе #ТатарстанОнлайн.

По словам главы Минсельхозпрода, в настоящее время в этих хозяйствах содержится 103,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 31 тыс. голов больше, чем было в 2013 году, в том числе количество коров увеличилось на 10 тыс. голов.

Кроме того, поголовье птицы у фермеров с 1,2 млн голов за девять лет выросло почти вдвое – до 2 млн голов, добавил министр.

Марат Зяббаров подчеркнул, что только в этом году появилось 152 крестьянско-фермерских хозяйства, на создание которых были выданы гранты почти на 900 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Все это благодаря людям, которые участвуют в грантах, создают такие предприятия, новые места работы. В каждом таком КФХ работает три-четыре человека», – отметил он.

КВ
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