В Татарстане в выходные потеплеет до +3 градусов, возможен дождь

В Татарстане в выходные ожидается потепление, сообщили синоптики Гидрометцентра РТ.

Так, 23 января температура воздуха ночью опустится до -14…-19 градусов, на севере и востоке — до -27 градусов. А днем поднимется до -7…-12 градусов, на юго-западе — -1…-6 градусов. Местами возможны осадки в виде снега. Южный ветер порывами до 13 м/с.

24 января температура начнет повышаться: ночью — до -7…-12 градусов, днем — до -1…+3 градусов. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

«На дорогах ожидается сильная гололедица. Оттепель и осадки смешанного характера могут спровоцировать сход снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей», — предупредили синоптики.