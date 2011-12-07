В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении челнинцев за подделку автодеталей

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении челнинцев, которые производили поддельные детали для автомобилей под известным брендом, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники полиции выяснили, что в 2019 году менеджер по продажам одной из челнинских компаний и еще несколько сотрудников организации производили поддельные автодетали под известным брендом.

Во время осмотра гаража были обнаружены запчасти, заготовки, а также упакованные товары, которые уже приготовили для дальнейшей продажи по России. Действия злоумышленников причинили ущерб правообладателю на сумму 3,3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за подделку товаров. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящий момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.