В Татарстане модернизируют 37% сетей теплоснабжения

В Татарстане планируют модернизировать 37% сетей теплоснабжения. С этой темой выступил заместитель премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии.

«Надо отметить, что в 2020 году несколько увеличились у нас потери [теплоснабжения] к уровню 2019 года, они составили 6,3%. Доля сетей, актуально нуждающихся в модернизации, составляет 37%», — сообщил Каримов.

На данный момент актуализация сетей теплоснабжения требуется в 41 населенном пункте и 30 муниципальных образований Татарстана.

Отметим, что минувшей зимой в Татарстане увеличилось потребление тепла на 20%.