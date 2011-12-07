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В Альметьевске запустили акцию по раздаче бесплатных масок жителям

Акцию проводят активисты движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

В Альметьевске стартовала акция по раздаче жителям города бесплатных масок. 

Около небольших магазинов, кафе, работающих на вынос, устанавливаются специальные контейнеры, внутри которых находятся одноразовые маски и дезинфекторы. Воспользоваться содержимым «безопасной коробки» может любой желающий. 

«Многие просто забывают о нынешних требованиях. Чтобы снизить риск заражения граждан, а также помочь им избежать неприятностей, мы и решили поставить «безопасные коробки» там, где наблюдается наибольшее скопление людей», рассказал один из активистов движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Всего в рамках акции было изготовлено 15 000 одноразовых масок и 10 000 пар перчаток.

КВ
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