В Альметьевске запустили акцию по раздаче бесплатных масок жителям

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В Альметьевске стартовала акция по раздаче жителям города бесплатных масок.
Около небольших магазинов, кафе, работающих на вынос, устанавливаются специальные контейнеры, внутри которых находятся одноразовые маски и дезинфекторы. Воспользоваться содержимым «безопасной коробки» может любой желающий.
«Многие просто забывают о нынешних требованиях. Чтобы снизить риск заражения граждан, а также помочь им избежать неприятностей, мы и решили поставить «безопасные коробки» там, где наблюдается наибольшее скопление людей», рассказал один из активистов движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».
Всего в рамках акции было изготовлено 15 000 одноразовых масок и 10 000 пар перчаток.