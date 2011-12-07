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42 дозы антиковидной плазмы получено в Республиканском центре крови

21 переболевший новой коронавирусной инфекцией изъявил желание сдать свою плазму на благо спасения других людей.

Алгоритм получения антиковидной плазмы пояснила Рамзия Хакимова, заместитель главного врача Республиканского центра крови, сегодня, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ»:

- Мы работаем со списком переболевших COVID-19, который составляется главным инфекционистом республики Халитом Саубановичем Хаертыновым. Сотрудники центра выходят с ними на связь и предлагают сдать плазму. Если переболевший чувствует себя хорошо и подходит по другим критериям, мы его приглашаем в центр крови. Далее, как и любой донор, он проходит у нас анализы, встречается с врачом-трансфузиологом, и, если все хорошо, отправляется на донацию. Не у всех желающих определяется необходимый уровень антител.

Напомним, на сегодня в Татарстане плазму с антителами к COVID-19 заготавливают в Республиканской клинической больнице и Республиканском центре крови. В РКБ плазму с антителами перелили уже 17 пациентам.

КВ
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