42 дозы антиковидной плазмы получено в Республиканском центре крови

Алгоритм получения антиковидной плазмы пояснила Рамзия Хакимова, заместитель главного врача Республиканского центра крови, сегодня, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ»:

- Мы работаем со списком переболевших COVID-19, который составляется главным инфекционистом республики Халитом Саубановичем Хаертыновым. Сотрудники центра выходят с ними на связь и предлагают сдать плазму. Если переболевший чувствует себя хорошо и подходит по другим критериям, мы его приглашаем в центр крови. Далее, как и любой донор, он проходит у нас анализы, встречается с врачом-трансфузиологом, и, если все хорошо, отправляется на донацию. Не у всех желающих определяется необходимый уровень антител.

Напомним, на сегодня в Татарстане плазму с антителами к COVID-19 заготавливают в Республиканской клинической больнице и Республиканском центре крови. В РКБ плазму с антителами перелили уже 17 пациентам.