Более 16 тысяч татарстанцев поучаствуют в голосовании по месту пребывания

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В период всероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, 16,6 тысяч татарстанцев смогут выразить свое мнение по месту пребывания. Такое количество граждан воспользовалось платформой «Мобильный избиратель», сообщает ИА «Татар-информ».
Как уточнил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, сейчас избирательные участки в субъекте оснащены необходимым количеством средств индивидуальной защиты участников процесса. Также будет организована уборка помещений для голосования, на это время допуск закроют.
«Мы всех на входе обеспечим индивидуальными средствами защиты и авторучками. Голосование в течение всех семи дней пройдет при максимальных мерах предосторожности», — заявил Кондратьев.