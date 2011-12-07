Более 16 тысяч татарстанцев поучаствуют в голосовании по месту пребывания

В период всероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, 16,6 тысяч татарстанцев смогут выразить свое мнение по месту пребывания. Такое количество граждан воспользовалось платформой «Мобильный избиратель», сообщает ИА «Татар-информ».

Как уточнил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, сейчас избирательные участки в субъекте оснащены необходимым количеством средств индивидуальной защиты участников процесса. Также будет организована уборка помещений для голосования, на это время допуск закроют.

«Мы всех на входе обеспечим индивидуальными средствами защиты и авторучками. Голосование в течение всех семи дней пройдет при максимальных мерах предосторожности», — заявил Кондратьев.