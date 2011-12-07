Татарстан вышел на второй этап снятии ограничений

Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы получили согласование с Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей благополучия человека перехода на второй этап снятия ограничений», — сказала спикер.

Так, будут открыты летние лагеря, санатории и торговые точки площадью до 800 кв. м. с отдельным входом.

Окончательный переход на второй этап ожидается после выхода постановления кабмина РТ.