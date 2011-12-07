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В Челнах в парке, санатории и медицинских клиниках обнаружены очаги COVID-19

Главный санитарный врач города оценивает эпидемиологическую обстановку в городе как напряженную.

В Набережных Челнах обнаружены новые очаги распространения коронавируса, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Спикер уточнил, что в «очаговый» перечень вошли компании «Транснефть», «Челны-бройлер», структурные подразделения ПАО «КАМАЗ» (среди них — торгово- финансовая компания «КАМАЗ»), МУП «Парк культуры и отдыха», больница № 4, инфекционная больница, санаторий «Набережные Челны», клиники «Зубная фея», «Центр медицинского осмотра», «Танар».

По фактам нарушения санитарных норм Роспотребнадзор составил 11 административных исков.

Мэр города Наиль Магдеев поручил поставить в известность руководство компаний и оглашать факты подобных нарушений.

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