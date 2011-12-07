В РТ должностное лицо муниципального образования обвиняют в мошенничестве с землей

За выделенные по поддельным документам земельные наделы для друзей и близких понесет наказание бывший глава одного из татарстанских населенных пунктов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на старпома руководителя СУ СК РФ по Татарстану Андрея Шептицкого.

Предполагается, что в 2010-12 гг глава Чирповского сельского поселения предоставил в распоряжение знакомым и родственникам несколько земельных зон на территории сел Чирпы и Именьково. По его распоряжению были оформлены поддельные выписки из похозяйственной книги о том, что объекты недвижимости будут использоваться для ведения личного подсобного хозяйства.Согласно бумагам произведена регистрация права собственности. Общая сумма убытка, причиненного действиями недобросовестного главы, перевалила за 1 млн рублей.

Авантюра с недвижимостью была обнаружена экспертами УЭБиПК МВД по РТ. 65-летнему злоумышленнику инкриминируется превышение полномочий и служебный подлог. Отрицать свою вину мужчина не стал.