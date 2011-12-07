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Капитальный ремонт в татарстанских стационарах выполнен на 50%

В 2020 году в Татарстане запланирован капитальный ремонт в 28 стационарах республики, на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. На вторую декаду июля работы выполнены на 50%.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с министерством здравоохранения РТ четвертый год выполняют президентскую программу по капитальному ремонту объектов здравоохранения.

— К 2019 году в республике были отремонтированы почти все поликлинике, — сообщил на пресс-конференции в ИА «Татаринформ» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров. — С прошлого года работы начались в стационарных больницах.  

Ильдус Насыров отметил сложность и особенность этих работ. Они ведутся поэтапно, чтобы не прерывать лечебный процесс.

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