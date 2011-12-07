Школьники Татарстана сдали сегодня последний ЕГЭ

В Татарстане для выпускающихся школьников 2020 года прошел последний экзамен. Пожелать им удачи в пункт сдачи ЕГЭ прибыл министр образования РТ Рафис Бурганов, передает ИА «Татар-информ».

Глава ведомства отметил, что остался доволен тем, что увидел. Никаких вопросов по организации проведения экзамена в гимназии № 139 не было. Все процессы и процедуры перед ЕГЭ были четко отлажены. Поэтому, осмотрев кабинеты, министр пожелал сдающим иностранный язык только удачи.

Бурганов также добавил, что ему бы хотелось, чтобы такая форма сдачи экзамена ушла в историю потому, ибо это создает дополнительные трудности в учебе.

Однако, несмотря на такую вынужденную меру как дистанционное обучение, в республике уже полторы сотни учеников, которые сдали экзамены на 100 баллов.