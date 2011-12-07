Татарстан не вошел в ТОП-10 лучших для жизни субъектов РФ

Татарстан не смог войти в ТОП-10 лучших для жизни субъектов РФ, заняв в общем рейтинге 11 место. Рейтинг составлен РБК.

На первом месте с общим баллом 7,0 расположился Санкт-Петербург, на втором с показателем 6,10 – Москва. Татарстан же набрал 4,60 баллов. А опередили его также Белгородская, Московская и Воронежская области.

Баллы подсчитывались по 10 основным показателям, например, по таким как оборот розничной торговли на душу населения, соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости одного квадратного метра жилья, просроченные задолженности по кредитам.