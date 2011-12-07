Татарстанские врачи спасли многодетную мать с поражением 90% легких

Татарстанские врачи спасли многодетную мать Наилю Алексееву с 90% поражением легких, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

По информации ведомства, когда женщина заболела, ей назначили лечение антибиотиками на дому. Спустя некоторое время врачи назначили ей уколы, однако и они не помогали.

Тогда пациентку доставили в больницу на компьютерную томографию легких, по результатам которой выяснилось, что ее легкие поражены на 75%.

Алексееву положили в стационар, но назначенного лечения ей было недостаточно — пациентке не хватало кислорода и было тяжело дышать. Через два дня Алексеевой подключили кислород и назначили дорогостоящее лечение по совету казанских врачей.

Принятых мер оказалось недостаточно, женщина вошла в «цитокиновый шторм» и попала в реанимацию.

«В этот момент я уже была без сознания и не могла дышать самостоятельно. И когда меня повезли на второе КТ, оно показало уже 90% поражения легких. А ведь прошло всего 3 дня после первого такого обследования», — рассказала Алексеева.

1 июля женщину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, в котором женщина должна была пробыть 8 дней. Медики проели рекрутмент (раскрыли поврежденные альвеолы), в котором Алексеева пробыла несколько дней. Все это время за ее состоянием тщательно наблюдали и подбирали нужные режимы каждые два часа.

После прохождения всех тестов, пациентка была переведена на спонтанное дыхание. 8 июля Алексееву отключили от аппарата ИВЛ и подключили к кислороду. Еще через сутки она смогла дышать самостоятельно.

На данный момент Наиля Алексеева проходит курс реабилитации.

Дома ее ждали мама, муж, 17-летняя дочь, семилетний сын и две четырехлетние дочери-двойняшки.

Алексеева написала благодарственные письма бригадам медикам и лично врачу анестезиологу-реаниматологу Дмитрию Чайко.