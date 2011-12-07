В 36 школах Татарстана ведется капитальный ремонт

Замглавы Минстроя РТ Ильдус Насыров рассказал, что капитальный ремонт ведется в 36 школах Татарстана. Сдать их, как и другие социальные объекты республики, планируется к середине августа. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На пресс-конференции в агентстве Насыров подчеркнул, что к 1 сентября для учеников школы должны быть уже готовы и открыты. Поэтому он надеется, что основные строительно-монтажные работы завершатся к 15 августа.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам Ильдуса Насырова, к 15 августа будут завершены работы по капремонту социальных объектов Татарстана.