В Татарстане автоматизировали процесс получения результатов тестов на COVID-19

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В Татарстане автоматизировали процесс получения результатов тестирования на коронавирус с помощью развертывания удаленных рабочих мест в больницах и установки системы «Алиса» в лабораториях, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.
«Всего было развернуто 171 УРМ и установлена лабораторная система «Алиса» в 10 лабораториях, определенных приказом минздрава для проведения исследований на COVID-19», — сообщили в ведомстве.
Автоматизация процесса лабораторных исследований на коронавирус позволяет исключить потерю биоматериала при сборе и доставке, а также показать врачу результаты в электронном виде сразу же после анализа.
Кроме того, данные меры значительно облегчают работу медицинского персонала и сокращают время получения результатов.