В Татарстане автоматизировали процесс получения результатов тестов на COVID-19

В Татарстане автоматизировали процесс получения результатов тестирования на коронавирус с помощью развертывания удаленных рабочих мест в больницах и установки системы «Алиса» в лабораториях, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Всего было развернуто 171 УРМ и установлена лабораторная система «Алиса» в 10 лабораториях, определенных приказом минздрава для проведения исследований на COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Автоматизация процесса лабораторных исследований на коронавирус позволяет исключить потерю биоматериала при сборе и доставке, а также показать врачу результаты в электронном виде сразу же после анализа.

Кроме того, данные меры значительно облегчают работу медицинского персонала и сокращают время получения результатов.