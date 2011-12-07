«Волжская судоходная компания» оштрафована на 400 тысяч рублей

«Волжскую судоходную компанию» засудили за незаконную добычу рыб в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом рассказывает пресс-служба Минэкологии РТ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушение экологи выявили еще в прошлом году. Тогда добыча производилась в акватории Куйбышевского водохранилища. Компанию привлекли к административной ответственности и, войдя в положение юридического лица и его материальное положение, снизили штраф вдвое – с 800 до 400 тысяч рублей.

После признания «Волжской судоходной компании» виновной, нарушитель попытался оспорить штраф сначала в Арбитражном суде Татарстана, а затем в Арбитражном апелляционном суде Самары. Однако жалобы остались без удовлетворения.



