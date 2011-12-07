Врачи Татарстана пришили мужчине отрезанную пилой руку

В Мари Эл врачи оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и отправили в Казань, потому что пациенту требовалась сложная операция. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ, микрохирурги РКБ Татарстана оперировали пациента 5 часов. Им удалось собрать раненую руку практически заново: они фиксировали перерезанные бензопилой кости, кости, восстановили сухожилия, провели протезирование поврежденной вены и артерии. Сейчас жизни 73-летнего мужчины ничто не угрожает. Самочувствие его нормальное.