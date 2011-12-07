Замглавы Минстроя РТ: К 15 августа завершится капремонт 172 соцобъектов Татарстана

Замглавы Минстроя РТ Ильдус Насыров сообщил, что к середине августа будут завершены работы по капремонту социальных объектов Татарстана. Об этом передает «Реальное время».

Известно, что на капитальный ремонт 172 социальных объектов выделили 3,13 млрд рублей. Сейчас их готовность составляет 68%. К 15 августа объекты уже должны быть представлены контролирующими органами.

Также сообщается, что во всех школах республики планируют наладить доступ в интернет по оптическим каналам связи.