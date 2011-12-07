Сегодня в Нижнекамске отпразднуют 55-летний юбилей города

Сегодня, 22 сентября, отмечается 55-летие Нижнекамска. В честь праздника откроется выставка, памятник первостроителям, а на набережной пройдет концерт, который завершится салютом. Об этом рассказал мэр города Айдар Метшин.

«В знак благодарности всем, кто возводил Нижнекамск, мы откроем скульптурную композицию на площади перед городским музеем — знаковом месте в истории Нижнекамска, где раньше проходили все главные события в жизни нашего города», — сообщил мэр.

На концерте выступят татарская группа Mingаzоv, певицы Аnn Su и Айгуль Рахимова. Также нижнекамцы смогут послушать коллектив Filatov& Karas.

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