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ГИБДД анонсировала новый масштабный рейд в Авиастроительном районе Казани

Проверка водителей будет проходить 23 декабря с 20:00 до 22:00.

Госавтоинспекция столицы РТ сообщила о проведении массового рейда на выявление латентных нарушений ПДД.

Известно, что проверка водителей будет проходить 23 декабря с 20:00 до 22:00 в Авиастроительном районе Казани. Под особый прицел попадут те нарушители, которые: привлекались к административной ответственности, не соблюдали правила перевозки детей, управляли машиной без водительских прав, находились в нетрезвом состоянии, а также те, что внесли недопустимые изменения в конструкцию автомобиля.

Также автоинспекторы обратят внимание на водителей, не уступающих пешеходам, а также и на самих пешеходов, нарушающих правила поведения на проезжей части.

КВ
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