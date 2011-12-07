ГИБДД анонсировала новый масштабный рейд в Авиастроительном районе Казани

Госавтоинспекция столицы РТ сообщила о проведении массового рейда на выявление латентных нарушений ПДД.

Известно, что проверка водителей будет проходить 23 декабря с 20:00 до 22:00 в Авиастроительном районе Казани. Под особый прицел попадут те нарушители, которые: привлекались к административной ответственности, не соблюдали правила перевозки детей, управляли машиной без водительских прав, находились в нетрезвом состоянии, а также те, что внесли недопустимые изменения в конструкцию автомобиля.

Также автоинспекторы обратят внимание на водителей, не уступающих пешеходам, а также и на самих пешеходов, нарушающих правила поведения на проезжей части.