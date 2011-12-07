Ежегодно в Татарстане производится более 1,6 млн тонн мусора. Об этом сообщил замглавы Минстроя РТ Ринат Абдуллин.

По его словам, количество площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора в республике составляет лишь 23%, 53% из них – в Казани. Самих контейнеров также не хватает. На данный момент их число насчитывает порядка 26 тысяч, необходимо еще почти 18 тысяч.

Также в ходе совещания подняли вопрос о высоком тарифе на вывоз мусора. Так, например, в одном из ТЦ Набережных Челнов, по словам зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергея Карпухина, вывоз мусора в 2021 году стал дороже в десять раз, чем в предыдущем – 290 против 27 тысяч рублей. Поэтому сейчас бизнесмены намерены уточнить имеющиеся цены и возможные льготы на НДС.