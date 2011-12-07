В Татарстане на реализацию национальных проектов выделили 30,8 млрд рублей

В 2021 году в Татарстане планируется построить и отремонтировать около 300 объектов. На эти цели заложено 30,8 млрд рублей, об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он также подчеркнул, что в этом году реализуются 44 программы на 47,7 млрд рублей. Например, в планах капремонт школьных пищеблоков.

Премьер-министр напомнил, что 2020 год был обусловлен успешной реализацией 50 региональных составляющих национальных проектов и 50 республиканских программ.

В 2020 году по национальным проектам и республиканским программам в Татарстане построено 10 школ и 28 детских садов.