За сутки диагноз COVID-19 поставили 33 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 23 апреля текущего года зарегистрировано 20 203 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. 13 человек госпитализированы, 20 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 306 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 220 841 житель республики, из них вторую дозу получили 129 728 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.