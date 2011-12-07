Семейство кабанов погибло в автоаварии в РТ

Сразу 7 кабанов погибли при наезде автомашины на республиканской трассе М7. Информация об инциденте опубликована на веб-сайте Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

ДТП случилось на магистрали М7 «Волга» — в Мензелинском районе. Водитель, находившийся за рулем машины марки «Opel», не выбрал безопасную скорость на отрезке шоссе, где был размещен предупреждающий знак «Дикие животные». И насмерть сшиб 7-х диких свиней: 3-х маток и 4-х поросят.

Сотрудники ведомоства настоятельно просят автолюбителей не нарушать скоростной режим и проявлять осмотрительность рядом с охраняемыми природными объектами. Также рекомендуется планировать поездки на дневное время суток и следовать указаниям дорожных знаков.