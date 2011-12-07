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В Казани парень попытался проехать через поле на угнанном авто, но у него закончился бензин

Возбуждено уголовное дело по факту хищения транспортного средства.

В Казани молодой человек пытался на угнанном авто проехать через поле, однако в пути у него закончился бензин, рассказали в пресс-службе УМВД по Казани.

29-летняя жительница Казани обратилась в полицию с заявлением о хищении автомобиля «Лада».

Как выяснили правоохранители, потерпевшая оставила окно в авто приоткрытым. Ночью это заметил проходящий мимо 23-летний местный житель. Парень начал толкать легковушку, затем сел за руль и уехал.

В этот же день злоумышленника задержали. Угонщик во всем сознался и рассказал, что собирался доехать на угнанном авто до соседнего населенного пункта через поле. Однако в пути в машине закончился бензин, и парень бросил ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». На время следствия злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде.

КВ
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