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В Куйбышевское водохранилище выпустили тысячи мальков стерлядей

Тысячи мальков ценной промысловой рыбы — стерляди сегодня, 23 июня, отправились в свою новую жизнь в акваторию Куйбышевского водохранилища.

2650 штук молодой рыбы выпущены на местные водные просторы специальной живорыбной машиной, уточняет пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.  

Вес каждой стерляди не менее 10 грамм, малькам четыре месяца отроду.

Выращена стерлядь на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе Татарстана. Напомним, что стерлядь – это ярко выраженная речная рыба, своеобразный индикатор качества воды – она предпочитает в качестве среды обитания чистую, глубокую, прохладную и быструю воду с обилием кислорода.

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