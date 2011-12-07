В Куйбышевское водохранилище выпустили тысячи мальков стерлядей

2650 штук молодой рыбы выпущены на местные водные просторы специальной живорыбной машиной, уточняет пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Вес каждой стерляди не менее 10 грамм, малькам четыре месяца отроду.

Выращена стерлядь на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе Татарстана. Напомним, что стерлядь – это ярко выраженная речная рыба, своеобразный индикатор качества воды – она предпочитает в качестве среды обитания чистую, глубокую, прохладную и быструю воду с обилием кислорода.