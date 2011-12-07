Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане лишь две трети водителей пристегиваются ремнем безопасности

Российские водители по-прежнему не слишком заботятся и о своей безопасности и безопасности пассажиров, которых везут.

Например, в Татарстане лишь две трети опрошенных водителей — 71% ответили утвердительно на вопрос: «Пристегиваетесь ли Вы ремнями безопасности?».

Правда, десять лет назад, в 2010 году таких водителей в Республике Татарстан было заметно меньше — 60%. Лишь при движении на трассе пристегиваются ремнем 6%, а 2% — только при приближении к посту ГИБДД. А еще 2% вообще игнорируют ремень безопасности и никогда не пользуются им!

Таковы данные опроса, представленные на автомобильном  сайте drom.ru.

Кстати, в Санкт-Петербурге ездят самые «правильные» водители: 82,5% автолюбителей города на Неве пристегиваются всегда, а 7% — почти всегда. 

КВ
Лента новостей