В Татарстане лишь две трети водителей пристегиваются ремнем безопасности

Например, в Татарстане лишь две трети опрошенных водителей — 71% ответили утвердительно на вопрос: «Пристегиваетесь ли Вы ремнями безопасности?».

Правда, десять лет назад, в 2010 году таких водителей в Республике Татарстан было заметно меньше — 60%. Лишь при движении на трассе пристегиваются ремнем 6%, а 2% — только при приближении к посту ГИБДД. А еще 2% вообще игнорируют ремень безопасности и никогда не пользуются им!

Таковы данные опроса, представленные на автомобильном сайте drom.ru.

Кстати, в Санкт-Петербурге ездят самые «правильные» водители: 82,5% автолюбителей города на Неве пристегиваются всегда, а 7% — почти всегда.