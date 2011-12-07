В Татарстане зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели пять человек», — уточняется в сообщении.

Всего в Татарстане COVID-19 диагностирован у 4 271 человек, из них 3 652 человека выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 599 705 человек (+7 600 за сутки), выздоровевших — до 356 429 человек (+12 013), скончавшихся — до 8 359 человек (+153).