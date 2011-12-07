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В Юхмачах откроется еще одна «Точка роста» для школьников

В предстоящем учебном году в Юхмачинской средней школе Алькеевского района Татарстана откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Создание таких образовательных центров в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование».

В Юхмачинской «Точке роста» для сельских ребят распахнут свои двери три кабинета: ОБЖ, технологии и информатики. Кроме того, в школе появится и шахматная зона. Все эти нововведения и современное оборудование призваны помочь школьникам в районах получить более качественное образование.

Такие образовательные центры «Точки роста» по подготовке детей по цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному направлениям уже работают на базе 97 сельских школ республики. Через пять лет подобных центров в Татарстане будет 300, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

КВ
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