Более 400 татарстанских IT-компаний могут получить господдержку

Более 400 татарстанских IT-компаний и стартапов могут получить господдержку, сообщил ИА «Татар-информ» замглавы минцифры РТ Радик Гисмятов.

«Как только будут определены точные критерии отбора, выстроенная система коммуникаций с командами позволит нам оперативно понять количество стартапов, которым требуется поддержка государства», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в республике уже созданы благоприятные условия для развития стартапов, количество которых сложно сосчитать. Кроме того, не каждый стартап нуждается в господдержке, так как многие новаторские компании и без того привлекательны для инвесторов.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» до 2024 года правительство РФ выделит 20 млрд рублей для поддержки российских компаний-разработчиков. Уточняется, что компании смогут получить не более 50% от суммы собственных расходов. Для стартапов предусмотрены гранты на разработку прототипов новых продуктов и выхода на рынок.