Как отпразднуют Курбан-байрам в республике

О том, как пройдет один из главных мусульманских праздников в этом году в Татарстане, вчера рассказали первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Валиуллин, заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин и заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов.

В этом году Курбан-байрам мусульмане будут отмечать 31 июля. Праздничная молитва начнется утром в 3.30 и закончится в 4.30. Рустам хазрат Валиуллин призвал татарстанцев соблюдать в мечети социальную дистанцию. Первый заместитель муфтия РТ не исключил возможности того, что в стенах мечетей смогут разместиться не все верующие, потому часть молящихся останется на свежем воздухе.

Каждый нуждающийся сможет обратиться в мечеть, чтобы получить мясо жертвенного животного. Для того чтобы пожертвовать или получить мясо жертвенного животного, татарстанцам следует обратиться в фонд «Закят» или любую мечеть республики, объяснил Рустам хазрат Валиуллин. Также он добавил, что в мечети примут мясо при наличии условий для хранения или распространения. В противном случае желающего пожертвовать направят в другую мечеть, где мясо смогут принять и передать нуждающимся.

В общей сложности в день празднования Курбан-байрама в Татарстане будет организовано 55 площадок, на которых будет разрешен жертвенный забой скота, из них 15 - в Казани. На площадках будут дежурить ветеринарно-санитарные эксперты.

Мясо каждого из жертвенных животных, предназначенных для передачи в социальные учреждения, пройдет санитарно-ветеринарную экспертизу, в соответствии с которой будут выданы документы о ее результатах. При этом в Татарстан не будут завозиться животные из регионов, считающихся неблагополучными по инфекционным заболеваниям. К таковым относятся 33 региона, включая Самарскую, Нижегородскую, Оренбургскую и Саратовскую области.