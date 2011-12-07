В ходе вебинара в Казани обсудят интегрированные в бизнес инновации

23 июля в 11:00 пройдёт вебинар, приуроченный к подготовке к форуму KAZAN DIGITAL WEEK-2020. Его тема: «Инновации, интегрированные в бизнес».

Приглашенными экспертами вебинара стали: Виталий Полехин — глава Национальной ассоциации бизнес-ангелов, Павел Гудков — замгендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Олег Дьяченко — начальник управления правовой поддержки экспорта АПК ФГБУ «Агроэкспорт» и ряд других.

Анонсировано, что эксперты обсудят вопросы развития инновационной экосистемы и рынка корпоративных инноваций в России, а также перспективы новых форм поддержки технологических предпринимателей и венчурного бизнеса.