В Набережных Челнах увеличилось количество летальных исходов

В Набережных Челнах с начала этой весны увеличилось количество летальных исходов. Смертность в 2020 году выросла на 26,6%, сообщается в местном управлении ЗАГСа.

Известно, что с января по июнь минувшего года акты о смерти были выданы на 2082 горожанина. В этом же число регистрируемых смертей составило 2 636 случаев, что говорит о увеличении показателя смертности на 26,6 %.

Стоит отметить, что количество летальных исходов заметно возросло с марта 2020 года – тогда скончалось 417 человек, в мае - 470, июне - 585.

Есть и хорошие новости: по сравнению с 2019 годом рост рождаемости детей вырос на 4%. Так в этом году в Челнах на свет появилось 3 316 малышей.