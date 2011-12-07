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В Татарстане предлагается создать первую в стране бондовую зону

Соответствующее предложение Президент РТ Рустам Минниханов адресовал министру финансов РФ Антону Силуанову.

В своем письме глава республики высказал предложение о создании в Татарстане бондовой зоны B2B2C, предназначенной для интернет-торговли через границы.

Такие зоны обладают особым таможенным статусом. С одной стороны, это дает возможность не оплачивать таможенных сборов и налоги при хранении импортируемых товаров до их продажи. С другой — не выплачивать НДС при экспорте, как если бы товар вывозился с таможенной территории.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан обладает всеми необходимыми условиями для реализации такого проекта. Однако для создания бондовых зон в стране необходимо изменение существующего законодательства ввиду отсутствия необходимого нормативного регулирования.

КВ
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