В Татарстане предлагается создать первую в стране бондовую зону

В своем письме глава республики высказал предложение о создании в Татарстане бондовой зоны B2B2C, предназначенной для интернет-торговли через границы.

Такие зоны обладают особым таможенным статусом. С одной стороны, это дает возможность не оплачивать таможенных сборов и налоги при хранении импортируемых товаров до их продажи. С другой — не выплачивать НДС при экспорте, как если бы товар вывозился с таможенной территории.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан обладает всеми необходимыми условиями для реализации такого проекта. Однако для создания бондовых зон в стране необходимо изменение существующего законодательства ввиду отсутствия необходимого нормативного регулирования.