В Татарстане с марта через службу занятости нашли работу более 9,5 тыс. человек

В Татарстане с начала марта с помощью службы занятости трудоустроились более 9,5 тыс. человек, сообщила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«Темпы роста безработных снижаются, в отдельных муниципальных образованиях стабилизируются. Увеличивается и поддерживается число тех, кто трудоустраивается через службу занятости», — отметила спикер.

Зарипова также уточнила, что в кризис практически сократил процесс трудоустройства, так как большая часть предприятий находились в нерабочем режиме. Также кризис отразился на увеличении количества безработных, однако количество вакансий не уменьшилось.

«На сегодняшний день еженедельно мы трудоустраиваем порядка тысячи человек», — заключила министр.