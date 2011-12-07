В Татарстане запустили автоматизированную систему для улучшения работы «скорой»

В Татарстане запустили автоматизированную информационно-управляющую систему скорой помощи и медицины катастроф, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Новая система отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к программному обеспечению для региональных систем диспетчеризации скорой медицинской помощи, и в то же время обладает привычным интерфейсом для сотрудников скорой помощи, что облегчило процесс перехода. При этом сохранены все привычные возможности старой системы, в том числе доступность информации, накопленной ранее», — уточняется в сообщении.

Новая система повысит оперативность и качество обслуживания населения, а также прозрачность работы сотрудников «скорой». Кроме того, работа системы положительно скажется на оптимизации использования транспорта.

На данный момент систему развивают в части «обеспечения работы санитарной авиации, маршрутизации и мониторинга госпитализированных больных, организации взаимодействия с другими информационными системами медицинских организаций республики», уточнили в ведомстве.

Система запущена в рамках национального проекта «Здравоохранение».