В Татарстане становятся популярными велотуры

В путешествие в их числе отправились и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, исполнительный директор Союза велосипедистов РТ Дамир Сафин и директор по маркетингу АО «Содружество» Эдуард Ионов. «Казанские ведомости» много внимания уделяют пропаганде здорового образа жизни, и решено было на себе испытать новую программу оздоровительного тура выходного дня. Ранним утром туристы собрались на площади у Центрального железнодорожного вокзала столицы. Приобрели билеты на электричку Казань - Арск и загрузились вместе с велосипедами в отдельный вагон. В 9.30 прибыли на станцию Куркачи и проехали 4 километра до аэроклуба, где узнали азы парашютного спорта, увидели десяток бортов, у каждого из которых своя история. Особый интерес вызвал самолет, на котором летал первый Президент РТ Минтимер Шаймиев. Поднялись на борт, чтобы осмотреть салон, посидеть в кабине пилота за штурвалом и сделать фото на память. Далее велотур продолжился до села Ямашурма на страусиную ферму. Здесь всех участников велотура ждал приятный сюрприз - чаепитие с блинами и фотосессия со страусами, павлинами, осликами, верблюдом. Потом 8 километров проехали до музея «Иске Казан», где туристов ожидала экскурсия по музею, а также горячий обед. После знакомства с историей края велосипедисты прогулялись по оборонительным сооружениям древнего поселения, изучая боевые орудия прошлых веков. Продолжилась велопрогулка по окрестным холмам с посещением родников и погружением в купель. Когда же добрались до древнего городища, перед глазами предстал пейзаж неописуемой красоты! Стоило крутить педали 35 километров - а именно столько составляет протяженность данного маршрута, чтобы насладиться видами одного из красивейших мест в нашей республике. К 5 часам вечера велосипедисты вернулись на станцию Камаево и на электричке отправились в Казань полные эмоций, впечатлений, а самое главное - желания совершить новые велопутешествия по программе оздоровительного тура выходного дня.