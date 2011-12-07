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В РТ не планируют возвращать жесткие ограничительные меры, связанные с COVID-19

Оперштаб в республике оценивает эпидемиологическую обстановку как стабильную.

Татарстанские власти не видят нужды вновь вводить жесткие ограничительные меры для того, чтобы оградить население от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление озвучила в ходе брифинга руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимов.

«На сегодняшний день необходимости возврата к тем серьезным и жестким мерам мы не видим», — отметила Лилия Галямова.

При этом она тметила, что эпидемиологическая обстановка в Татарстане оценивается местным оперштабом как стабильная.

КВ
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